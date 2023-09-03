Девочке с микроцефалией тяжелой формы из Карагандинской области нужно лечение в Китае

Айсезим. Фото: из личного архива

Айсезим Сейдилла родилась со сложным заболеванием: микроцефалия тяжелой формы. Также девочке диагностировали ДЦП. Сейчас ребенку требуется лечение в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Айсезим родилась в Карагандинской области в сентябре 2012 года. После рождения девочка оказалась в отделении неврологии – тогда родители поняли, что ребенок болен. В год она получила инвалидность с диагнозом "микроцефалия тяжелой формы. ДЦП".

"До сих пор мы получали лечение за рубежом, в частности в 2015 году при поддержке государства мы лечились в Пекине.

Сейчас мы хотим снова поехать на лечение в Китай, мы обратились за помощью в фонд, но, к сожалению, нам ответили, что квота не предусмотрена, ссылаясь на то, что нашу дочь удалили из списка квот по диагнозу", – говорит мама девочки Сарсемхан Бердымурат.

Семье предстоит собрать 25 млн тенге, но на данный момент у них нет и половины суммы. Возможностей собрать более двух десятков миллионов самостоятельно у родителей девочки нет.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1995 3681

Карта привязана к номеру: +7 700 120 11 90 – Сарсемхан Б, мама

ИИН 890120402930

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034639-devochke-s-mikrotsefaliey-tyazheloy-formy-iz-karagandinskoy-oblasti-nuzhno-lechenie-v-kitae/