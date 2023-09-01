Родился в 30 недель: мальчику с ДЦП из Алматы нужна платная реабилитация

Лев. Фото: из личного архива

Лев родился намного раньше срока - в 30 недель - и уже в роддоме перенес операцию из-за ретинопатии. Прошло немного времени и врачи диагностировали у него ДЦП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Каждый день он учился дышать и кушать через зонд. Когда врачи диагностировали у него ДЦП, это объяснило его трудности с движением и координацией. Я уже тогда понимала, что реабилитация станет важным шагом на нашем пути. Я искала специалистов и программы реабилитации, которые помогли бы Леве преодолеть свои трудности и приобрести жизненно важные навыки. И на нашем пути встретились те самые лучшие специалисты, которые готовы помочь. Лева вкладывает множество каждодневных усилий на занятиях, виден маленький прогресс, но нам все же необходима помощь", - говорит мама мальчика, Екатерина Ярыгина. Реабилитация Льва включает в себя регулярные сеансы физической и речевой терапии, а также использование специализированного оборудования. Эти мероприятия позволят ему развивать свои способности, укреплять мышцы и улучшать координацию движений.

"Каждый прогресс, которого он достигает, вдохновляет нас и доказывает его невероятную силу духа. Поэтому сегодня я обращаюсь к вам, добрым сердцам и благотворителям. Наша цель - обеспечить ему все необходимое для успешного развития. До конца года необходимо пройти три курса остеопата и программы "Цепь", - рассказала мама.

Сумма сбора составляет 975 тысяч тенге. Каждая сумма имеет значение для семьи.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 3612 8151

Карта привязана к номеру: +7 777 1273843

Yekaterina Yarygina

ИНН: 830901401144

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034638-rodilsya-v-30-nedel-malchiku-s-dtsp-iz-almaty-nuzhna-platnaya-reabilitatsiya/