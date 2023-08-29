Разлив серной кислоты в Экибастузе: есть ли угроза для горожан, рассказали экологи (видео)

Специалисты устраняют течь в цистерне. Кадр из видео: КТК

Вчера вечером на ж/д путях в Экибастузе произошел разлив серной кислоты. Сейчас эксперты выясняют, сколько ядохимикатов успело вылиться на землю, передает сайт телеканала КТК.

В Экибастузе устраняют последствия разлива серной кислоты. Утечка ядовитых химикатов из вагона-цистерны произошла в местном депо. По данным телеканала, остановить течь специалисты не могли целых пять часов.

Сообщается, что серную кислоту везли в цистернах транзитом из Риддера в Караганду. Их специально отогнали в депо для осмотра. Как сообщили в КТЖ, эти вагоны два дня назад сошли с рельсов и опрокинулись. Вероятно, из-за этого в одной из цистерн образовалась течь.

При этом сколько вылилось ядохимикатов, сейчас уточняют специалисты. Известно, что в двух цистернах было 80 тонн опасной жидкости. Площадь загрязнения составила 80 квадратных метров.

Однако экологи утверждают, что населению ничего не угрожает.

"Превышений предельно допустимых концентраций на территории жилого массива не установлено. Также департаментом экологии было рекомендовано проведение предварительных мероприятий по покрытию данной территории, где был разлив серной кислоты, известью для нейтрализации", – заявил замглавы Департамента экологии по Павлодарской области Магзум Кукумбаев.

Источник: КТК

Отметим, что 26 августа в 13:40 в техническом парке станции Екибастуз-1 при производстве маневровых работ с рельсов сошли 3 вагона, из которых 2 были заполнены песком, а один – серной кислотой. Об этом сообщалось на официальном сайте КТЖ. Тогда разлива не произошло.

Сегодня же мы писали о том, что 28 августа, произошел разлив серной кислоты на ж/д путях в Экибастузе. На месте работали сотрудники МЧС, КНБ и санврачи.

Добавим, что серная кислота (H2SО4) – это одна из самых едких кислот и опасных реагентов, известных человеку, особенно в концентрированном виде. Химически чистая серная кислота представляет собой тяжелую токсичную жидкость маслянистой консистенции, не имеющую запаха и цвета.

Такая информация приводится на сайте Science debate.

Серная кислота относится к классу опасных химических веществ и представляет повышенную опасность для человеческого организма. Ее токсическое действие наступает не только при непосредственном контакте с кожей, но при вдыхании ее паров, когда происходит выделение сернистого газа. Опасное воздействие распространяется на:

дыхательную систему;

кожные покровы;

слизистые оболочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034516-razliv-sernoy-kisloty-v-ekibastuze-est-li-ugroza-dlya-gorozhan-rasskazali-ekologi-video/