Разлив серной кислоты произошел в Экибастузе: на месте работают спасатели и санврачи
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В Экибастузе вчера, 28 августа, произошел разлив серной кислоты на ж/д путях. На месте работают сотрудники МЧС, КНБ и санврачи, сообщается на Instagram-странице ДЧС Павлодарской области.
Как сообщили в департаменте по ЧС, в понедельник в 16:40 дежурный военизированной железнодорожной охраны обратился в ДЧС и сообщил, что на одном из путей станции Экибастуз-2 дали течь цистерны с серной кислотой. Всего по пути перевозили 2 цистерны кислоты общим объемом больше 78 тонн.
Полицейские оцепили место происшествия. На месте организован штаб из числа сотрудников местных исполнительных органов, ДЧС, КНБ, прокуратуры, полиции, департамента санэпидконтроля и представителей перевозчика.
"В настоящее время проводятся работы по устранению течи с цистерны, ведется обвалование песком и известью места разлива кислоты. КТЖ осуществлен подвоз 300 кг извести, дополнительно планируется доставить 5 тонн извести со станции Ушкулын", - говорится в сообщении.
С этой же станции в Экибастуз должны доставить две цистерны, куда планируется перекачать серую кислоты из цистерн, давших течь.
"До проведения работ по перекачке кислоты в другие цистерны спасателями осуществляются работы по наложению бандажа на место течи", - добавили в ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034354-razliv-sernoy-kisloty-proizoshel-v-ekibastuze-na-meste-rabotayut-spasateli-i-sanvrachi/