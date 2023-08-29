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Разлив серной кислоты произошел в Экибастузе: на месте работают спасатели и санврачи

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Спасатели
Спасатели. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

В Экибастузе вчера, 28 августа, произошел разлив серной кислоты на ж/д путях. На месте работают сотрудники МЧС, КНБ и санврачи, сообщается на Instagram-странице ДЧС Павлодарской области.

Как сообщили в департаменте по ЧС, в понедельник в 16:40 дежурный военизированной железнодорожной охраны обратился в ДЧС и сообщил, что на одном из путей станции Экибастуз-2 дали течь цистерны с серной кислотой. Всего по пути перевозили 2 цистерны кислоты общим объемом больше 78 тонн.

Полицейские оцепили место происшествия. На месте организован штаб из числа сотрудников местных исполнительных органов, ДЧС, КНБ, прокуратуры, полиции, департамента санэпидконтроля и представителей перевозчика.

"В настоящее время проводятся работы по устранению течи с цистерны, ведется обвалование песком и известью места разлива кислоты. КТЖ осуществлен подвоз 300 кг извести, дополнительно планируется доставить 5 тонн извести со станции Ушкулын", - говорится в сообщении.

С этой же станции в Экибастуз должны доставить две цистерны, куда планируется перекачать серую кислоты из цистерн, давших течь.

"До проведения работ по перекачке кислоты в другие цистерны спасателями осуществляются работы по наложению бандажа на место течи", - добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034354-razliv-sernoy-kisloty-proizoshel-v-ekibastuze-na-meste-rabotayut-spasateli-i-sanvrachi/

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