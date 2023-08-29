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Аким Алматы пожаловался на частые отключения света в квартире

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района пожаловался на отключение света в своей квартире, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей района пожаловался на отключение света в новом ЖК по улице Досмухамедова "от двух до четырех раз за неделю, а то и за ночь". По его словам, отключения кратковременные - от 1 до 3 минут, которые, по мнению молодого человека, могут привести к замыканию.

Досаев обратился к руководству АЖК, но там сообщили, что "не в курсе" отключений.

Аким ответил алматинцу, что, вероятнее всего, проблема в сетях.

"Я в прошлом году говорил и до сих пор испытываю эту проблему - у меня в квартире, вы говорите, о трех отключениях, у меня побольше бывает. Я АЖК спросил, какую помощь окажете акиму? Они сказали, купите кое-что себе и пользуйтесь пока.

Потому что сети у нас изношены, где я живу они 57-го или какого-то года. Вариантов решения нет. Я могу дать поручение районному акиму и АЖК, они посмотрят, что можно будет сделать", - заявил Досаев.

Напомним, год назад аким Алматы уже жаловался на отключение электроэнергии в его квартире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034398-akim-almaty-pozhalovalsya-na-chastye-otklyucheniya-sveta-v-kvartire/

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