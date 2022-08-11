Досаев: Мне тоже отключают свет по несколько раз в день

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев пожаловался на отключение электроэнергии в его квартире. Об этом он рассказал в ходе встречи с населением, в ответ на жалобы одной из жительниц Ауэзовского района на ежедневное отключение света, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи акима с населением Ауэзовского района жительница микрорайона Достык пожаловалась на то, что в течение месяца ежедневно происходит отключение электроэнергии.

"Мне тоже отключают, я живу в квартире и мне тоже отключают ежедневно по несколько раз. Я знаю точно, у "АЖК" (Алатау Жарық Компаниясы – прим. ред.) проблема – это состояние сетей", – заявил аким.

Он отметил, что проблема износа сетей касается всех жителей города.

"60% (износ сетей – прим. ред.) – это среднее по всему нашему любимом городу. На сегодня "АЖК" готовит планы по модернизации, попробуем в следующем году приступить к реализации", – заключил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982704-dosaev-mne-tozhe-otklyuchayut-svet-po-neskolko-raz-v-den/