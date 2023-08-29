Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Все ли в порядке с брусчаткой на Арбате в Алматы, объяснил Досаев

Опубликовано:

Люди идут по Арбату
Арбат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал работы, связанные с брусчаткой на алматинском Арбате. По его словам, ее не меняют, а лишь восстанавливают, передает корреспондент NUR.KZ.

Как объяснил Досаев, на проспекте Жибек Жолы укладывают кабель.

"Порядка 9 км электрических кабельных линий проходит по пешеходной улице Жибек жолы, всеми любимому Арбату", - сообщил аким.

По его словам, на сегодня уже завершена укладка 7,2 км кабелей, ведется восстановление брусчатки на участке между улицами Абылай хана и Панфилова.

"В срок до 17 сентября полностью завершим последний участок между улицами Панфилова и Назарбаева. Хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о замене брусчатки. Брусчатка на Арбате находится в удовлетворительном состоянии, поэтому после прокладки кабельных линий подрядчиками будет восстановлена", - заявил аким.

Ранее в акимате комментировали замену брусчатки по улице Панфилова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034379-vse-li-v-poryadke-s-bruschatkoy-na-arbate-v-almaty-obyasnil-dosaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.