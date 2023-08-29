Все ли в порядке с брусчаткой на Арбате в Алматы, объяснил Досаев

Арбат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал работы, связанные с брусчаткой на алматинском Арбате. По его словам, ее не меняют, а лишь восстанавливают, передает корреспондент NUR.KZ.

Как объяснил Досаев, на проспекте Жибек Жолы укладывают кабель.

"Порядка 9 км электрических кабельных линий проходит по пешеходной улице Жибек жолы, всеми любимому Арбату", - сообщил аким.

По его словам, на сегодня уже завершена укладка 7,2 км кабелей, ведется восстановление брусчатки на участке между улицами Абылай хана и Панфилова.

"В срок до 17 сентября полностью завершим последний участок между улицами Панфилова и Назарбаева. Хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о замене брусчатки. Брусчатка на Арбате находится в удовлетворительном состоянии, поэтому после прокладки кабельных линий подрядчиками будет восстановлена", - заявил аким.

Ранее в акимате комментировали замену брусчатки по улице Панфилова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034379-vse-li-v-poryadke-s-bruschatkoy-na-arbate-v-almaty-obyasnil-dosaev/