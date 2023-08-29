"Врачи настаивали на прерывании": мальчик родился с деформацией стоп в Алматинской области

Руслан. Фото: из личного архива

5-летний Руслан родился с деформацией стоп. Маме предлагали сделать аборт, ведь дефект был известен еще до рождения мальчика, но она не смогла отказаться от желанного ребенка, передает NUR.KZ.

Руслан родился в селе Алмалы Алматинской области в 2017 году. Еще до рождения его мама знала, что ребенок родится с тяжелой деформацией стоп. Сейчас ему выставлено сразу несколько диагнозов: ВПР, атипичная двусторонняя косолапость, рецидив косолапости, сопутствующее заболевание - артрогрипоз.

"Врачи настаивали на прерывании. Но мы очень хотели и ждали появления нашего сына, для нас он желанный ребенок и сделать аборт у меня и в мыслях не было. Поговорив с мужем, мы решили, что будем до конца бороться за своего сыночка.

В нашей семье муж - единственный кормилец. На данный момент он работает в охране, я не работаю, так как нужен постоянный уход и присмотр за особенным ребенком. Все, что он зарабатывает, уходит на нужды семьи и на лечение сына", - говорит мама мальчика, Галина Гуржиева.

За четыре года Руслан перенес 12 гипсований и 1 ахиллотамию, прошел несколько курсов массажа и ЛФК, носит брейсы.

"С месячного возраста Руслан лечится в Алматы у прекрасного специалиста Ан Виктора. Результаты лечения были очень хорошие. Но в 3,5 года у Руслана случился рецидив. Сейчас сыну 5 лет и нам снова нужно ложиться на операцию. Перед операцией ему назначили три гипсования, несколько анализов, которые нужно сделать платно.

После операции понадобится долгая реабилитация, нужно будет пройти курс массажа и ЛФК, которые так же будут проходить платно. Еще нужно приобрести специальную ортопедическую обувь. Операция будет проходить в сентябре по порталу в Алматы. Через месяц после операции нам потребуется реабилитация", - говорит мама.

Общая сумма расходов на лечение и приобретение специальных средств составляет 333 100 тенге.

"Нам очень нужна ваша помощь, поэтому я очень прошу всех неравнодушных людей, у которых есть возможность, помочь Руслану стать обычным здоровым ребенком. Наша семья будет благодарна любой помощи", - заключила Галина.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 9968 4644

GALINA GURZHIYEVA

Карта привязана к номеру телефона: +7 777 215 76 90, мама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034376-vrachi-nastaivali-na-preryvanii-malchik-rodilsya-s-deformatsiey-stop-v-almatinskoy-oblasti/