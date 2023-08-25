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"Нам с сыном не справиться без помощи": алматинке нужно 5,5 млн тенге на лечение сына

Опубликовано:

Мальчик сидит в кресле
Якуб. Фото: из личного архива

7-летний Якуб из Алматы перенес асфиксию при рождении, из-за чего теперь страдает от множества заболеваний. Сейчас мальчику нужно пройти реабилитацию после операции на глаза, передает NUR.KZ.

Мама Якуба работала преподавателем химии в колледже, в 2015 году она ушла в декрет, но на работу больше не вернулась. Якуб родился в срок, но перенес тяжелую асфиксию и провел в реанимации 14 дней. Затем он перенес ишемию головного мозга, церебральную депрессию, внутрижелудочковое кровоизлияние головного мозга 2 степени, пневмонию, переливание крови.

"После выписки казалось, что самое страшное позади. Но в 11 месяцев Якуб попал с первым приступом в реанимацию, где провел 12 дней. Произошел сильный откат в развитии. По сей день мы, а точнее, я, так как отец ребенка бросил нас, боремся за здоровье сына.

Мы лечились в России, в Китае, но без результата. Якуба постоянно мучали приступы. С июня прошлого года лечимся в Турции. Я вижу очень хорошие результаты", - говорит мама мальчика, Гульжанат Едигина.

Сейчас у мальчика несколько диагнозов: ДЦП, эпилепсия, врожденная катаракта, ЧАЗН, ЗПМРР. В 2017 году Якубу делали операцию на глаза в Оренбурге, удалив родной хрусталик и заменив его на искусственный, но операция прошла неудачно, говорит мама.

В Турции мальчику вновь провели операцию на оба глаза, но теперь нужно пройти послеоперационное обследование и реабилитацию.

"У меня огромные долги из-за последней операции Якуба. В данный момент лететь просто не на что. Я вынуждена просить помощи.

Я очень верю, что зрение моего сына восстановится, но для этого, помимо операции, требуется послеоперационная реабилитация - тренажеры и гимнастика для глаз. Если мой сын полноценно будет видеть, то и общая реабилитация по ДЦП даст лучший результат. Нам с сыном не справиться без помощи отзывчивых и неравнодушных людей", - заключила мама.

Сумма к сбору составляет 5 594 000 тенге.

Реквизиты:

Halyk Bank: 4405 6375 5778 3414 (мультивалютный)

Kaspi Gold: 4400 4301 5621 7991

Карта прикреплена к номеру: +7 701 470 44 08

ИИН 770823401414

Едигина Гульжанат Куановна (мама)

Instagram: help_for_yakub

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033775-nam-s-synom-ne-spravitsya-bez-pomoschi-almatinke-nuzhno-55-mln-tenge-na-lechenie-syna/

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