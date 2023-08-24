Перекрыли улицу на три года: алматинка обратилась к акиму с жалобой на жителей района

Тупик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Наурызбайского района перекрыли улицу Дикан три года назад. Об этом рассказала одна из жительниц во время встречи акима города с населением Наурызбайского района, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам алматинки, жители самостоятельно перекрыли улицу для проезда авто, и эта ситуация продолжается уже три года. Женщина отметила, что остальным жителям района нужны сквозные проезды.

Аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева отметила, что по этому вопросу к ней обращались многие, с ними проводились встречи, а улицу планируется открыть в понедельник.

"Мы два раза выезжали, технику выставляли, хотели сквозной проезд открыть, но жители улицы Дикан не дали нам работать. Встали перед техникой. Сейчас мы с районным акиматом решаем", - сообщил глава управления городской мобильности.

Ситуацию прокомментировал и Досаев.

"К сожалению, мы вынуждены искать правильный баланс. Мне показывали видеосъемки, когда жители выстраивались в ряд, когда мы пробовали что-то делать.

Каждый может перекрыть любую улицу и сказать, что мне должно быть комфортно, что никто не должен через меня ездить и так далее.

Но будем исходить из городских необходимостей и возможностей. Все, что необходимо в установленном законодательном порядке сделать, предпринимайте, пожалуйста", - заявил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033765-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-perekryli-ulitsu-na-tri-goda-v-almaty/