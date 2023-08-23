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Алматинка пожаловалась на мужчину, который схватил ее за грудь в магазине

Опубликовано:

Мужчина схватил женщину за грудь
Кадр из видео с инцидентом: instagram.com/inessa.km

Жительница Алматы сообщила в соцсетях, что стала жертвой непристойного поведения со стороны незнакомца в продуктовом магазине. Девушка просит полицию привлечь мужчину к ответственности.

Алматинка опубликовала на своей странице в Instagram видео, cудя по кадрам которого, мужчина тронул девушку за грудь, когда та входила в магазин. Рядом с ним также находился другой мужчина.

"18 августа я с подругой пошла в магазин, чтобы купить продукты домой. Этот недомужик, сами видите на видео, что сделал. Причем, если приглядеться, он уже меня с улицы заметил и обдумал, что он хотел сделать. Он был сильно пьяным. Я хочу, чтобы этот человек понес хоть какое-то наказание", – говорится в ее публикации.

Она добавила, что инцидент произошел в магазине, который находится на пересечении улиц Гагарина и Утепова.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту сотрудниками УП Бостандыкского района города проводится проверка, которая направлена на установление личности фигуранта, а в дальнейшем на привлечение к ответственности.

Действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Напомним, месяц назад мы писали о том, что в Астане пьяный мужчина приставал к маленькой девочке в лифте. В Сети опубликовали видео, автор которого сообщал, что мужчина дотрагивался до ребенка, трогал разные места на теле.

Похожая история произошла недавно в области Абай. В соцсетях распространилась публикация одной из жительниц региона, которая утверждает, что ее племянника преследовал неизвестный мужчина. После 47-летний житель микрорайона, который был доставлен в участковый пункт полиции, однако стражи порядка в его действиях не усмотрели факта преследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033628-almatinka-pozhalovalas-na-muzhchinu-kotoryy-shvatil-ee-za-grud-v-magazine-video/

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