"Видимо, обмывал новый номер": водителя оштрафовали в Шымкенте после видео в Сети

Авто. Кадр из видео: YouTube / Polisia KZ

В Шымкенте стражи порядка оштрафовали по нескольким статьям водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские мегаполиса выявили в соцсетях видео, на кадрах которого водитель авто марки Toyota Camry совершал перестроение с созданием помех для других участников движения, провоцировал аварийную обстановку и нарушал другие правила дорожного движения.

"Видимо, так молодой мужчина на Toyota Camry обмывал новообретенный "крутой" номер своего авто, табличка с которым засветилась на видео.

На установление нарушителя и для принятия соответствующих мер в отношении него ориентировали сотрудников полка патрульной полиции ДП", – говорится в сообщении.

В результате автолюбителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 590 "Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта номерными знаками", части 1 статьи 595 "Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки" и части 1 статьи 606 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения".

Стражи порядка напоминают, что несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и неуместные маневры при управлении транспортом являются проявлением угрозы жизни и здоровью других участников движения.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 590 КоАП РК, управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге).

Также, согласно части 1 статьи 595 КоАП РК, невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки, влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге).

И, согласно части 1 статьи 606 КоАП РК, нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Напомним, ранее житель Петропавловска задержан после дрифта на Lada Granta перед зданием городского УП – в отношении него составлены протоколы сразу по пяти статьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033561-obmyval-krutoy-nomer-voditelya-oshtrafovali-v-shymkente-posle-lihogo-video-v-seti/