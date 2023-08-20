Водителя Lada Granta задержали за дрифт перед зданием полиции Петропавловска

Нарушитель. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Житель Петропавловска задержан после дрифта на Lada Granta перед зданием городского УП - в отношении него составлены протоколы сразу по пяти статьям, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

Как отметили в полиции, до этого в соцсетях распространилось видео ночного дрифта - водитель Lada Granta делал это перед административным зданием городского УП.

Инцидент произошел 18 августа.

Автомобиль нарушителя был обнаружен стражами порядка в районе озера Пестрое, на территории одного из дачных обществ.

А вскоре был задержан и сам водитель - им оказался 42-летний житель областного центра.

Мужчина подтвердил, что за рулем был он. Нарушитель объяснил свои действия тяжелым эмоциональным состоянием на фоне временных неприятностей в личной жизни.

"В отношении водителя составлены протоколы сразу по пяти статьям Кодекса РК об административных правонарушениях: 596, 590, 591, 593 и 595. По четырем из них задержанному грозят административные штрафы", отметили в полиции.

А за выезд на встречную полосу ему грозит лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

Отметим, что согласно части 3 статьи 596, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033163-voditelya-lada-granta-zaderzhali-za-drift-pered-zdaniem-upravleniya-politsii-petropavlovska-video/