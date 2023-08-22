Гроб на улице Петропавловска заинтересовал местную полицию (фото)

Пустой гроб на улице. Фото: pkzsk.info

В Петропавловске на улице посреди бела дня обнаружили пустой гроб. Полиция решила разобраться, откуда он там взялся, передает Петропавловск.news.

В полиции Северо-Казахстанской области пояснили, что о находке они узнали из соцсетей – после сообщения о некоей публикации с фотографиями, на которых запечатлен специальный ящик для захоронения умерших.

В посте уточнялось, что данный ящик лежал в одном из районов северной части Петропавловска.

"Полицейскими установлено, что данный специальный ящик был вынесен из помещения для дальнейшей утилизации работниками морга при мечети Qyzyljar qalalyq meshiti, расположенной по адресу: улица Жукова, 17. В настоящее время ящик занесен в помещение", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО.

Пустой гроб на улице. Фото: pkzsk.info

Мечеть и местность, о которой идет речь в статье, расположена в северной части города, в 20-м микрорайоне.

Место расположения мечети Qyzyljar qalalyq meshiti. Скриншот: 2gis.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033545-grob-na-ulitse-petropavlovska-zainteresoval-mestnuyu-politsiyu/