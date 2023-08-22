Алматинскую "Совминку" преобразовали в Национальный госпиталь

ЦКБ. Фото: qr-pib.kz

Правительство подписало постановление о преобразовании Центральной клинической больницы (ЦКБ) Алматы в Национальный госпиталь, об этом сегодня сообщает официальный сайт Управления делами президента РК.

"Согласно тексту постановления, уполномоченным органом вновь созданного Национального госпиталя определен Медицинский центр Управления делами президента Республики Казахстан, а основным предметом деятельности предприятия – осуществление деятельности в области здравоохранения. Постановление введено в действие со дня подписания", – говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что реорганизация ЦКБ – это юридическая необходимость для дальнейшего развития больницы. Отмечается, что процедура не несет никаких изменений для пациентов "Совминки" – госпиталь будет находиться в том же здании и по тому же адресу.

"Главной задачей больницы была и остается качественная забота о здоровье пациентов. Структурные изменения не влияют на медицинские процессы, а касаются только организационных вопросов, которые мы уже оперативно налаживаем в тесном взаимодействии с Медицинским центром УДП РК. Хочу подчеркнуть, что "Совминка" была и останется флагманом отечественной медицины в любой юридической форме", – отметил руководитель медучреждения Асхат Бралов.

Добавим, что по информации на сайте ЦКБ, Центральная клиническая больница является многопрофильной клиникой, осуществляющей медицинское обслуживание государственных служащих и отдельных категорий граждан, прикрепленных к медицинскому центру, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оказываемой за счет средств республиканского бюджета.

Также ЦКБ оказывает стационарную высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь населению страны по госзаказу Минздрава и на платной основе

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033518-almatinskuyu-sovminku-preobrazovali-v-natsionalnyy-gospital/