Четырехлетний мальчик из Рудного утратил навыки после перенесенного менингоэнцефалита

Дарын. Фото: из личного архива

4-летний Дарын из Рудного после перенесенного менингоэнцефалита утратил все навыки. Теперь ему требуются коляска и вертикализатор, но на них у семьи нет средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Дарын родился весной 2019 года. Роды были плановые, мальчик появился на свет на 39-й неделе беременности весом 3560 г и ростом 53 см. Никаких проблем со здоровьем у него не было, уверяет мама мальчика.

"До восьми месяцев Дарын рос обычным, здоровым ребенком. В декабре 2019 года Дарын заболел ОРВИ. Почти три месяца ребенок пролежал в больнице Костаная и столицы, из них три недели - в реанимации.

Ребенок перенес инсульт, нейроинфекцию, после которой утратил все навыки: он не мог сидеть, держать голову, переворачиваться, видеть - зрачки не реагировали даже на яркий свет фонарика, смесь пришлось давать через зонд. На сегодняшний день зрение у ребенка понемногу возвращается: он стал реагировать на свет, иногда задерживает взгляд на красочных мультиках. Появились эмоции: улыбается, когда его балуешь", - говорит мама, Айнур Молдашева.

В выписках Дарына указывается такой диагноз: последствия перенесенной нейроинфекции (менингоэнцефалит); симптоматическая фокальная эпилепсия. Не исключается поражение зрительного анализатора.

"Прошедшие 3,5 года - очень тяжелые для нашей семьи. Это отразилось и на нашем материальном положении. Помимо затрат, связанных с лечением нашего ребенка, мы арендуем квартиру в Астане. Да, конечно, государство выплачивает пособия, обеспечивает ТСР, дает возможность бесплатно посещать реабилитационные центры, но в большинстве случаев родители особенных детей, как мы, предоставлены самим себе.

Так как мы не можем посещать бесплатные реабилитационные центры из-за ослабленного иммунитета ребенка, необходимо приглашать специалистов на дом, что стоит немалых денег. И, самое главное, занятия со специалистами необходимы на постоянной основе. Также нужно приобретать лекарства и витамины", - говорит Айнур.

Сейчас Дарыну требуются технические средства реабилитации: инвалидные коляски - прогулочная и комнатная, а также вертикализатор. Общая стоимость этих средств составляет почти 9 млн тенге.

"К сожалению, мы не в силах приобрести эти вещи за свой счет. За почти четыре года болезни сына наше финансовое положение сильно ухудшилось. Предоставленные государством коляски не подходят для Дарына. Они были выданы в возрасте 1 года и 3 месяцев, в них вмещается взрослый человек! Они мало приспособлены для детей с диагнозами как у нашего малыша", - объяснила мама.

Реквизиты:

Halyk Bank: 4405 6397 2500 2008

Номер счета: KZ846010002002063876

Kaspi по номеру: + 7 747 692 47 82, Айнур М., мама

Тел.: +7 747 513 92 80.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033410-chetyrehletniy-malchik-iz-rudnogo-utratil-navyki-posle-perenesennogo-meningoentsefalita/