Пассажиры почти на сутки застряли в аэропорту Актау (видео)

Пассажиры в аэропорту. Фото: lada.kz

Пассажиры авиакомпании SCAT должны были вылететь сегодня в 5 утра в Астану, но застряли в аэропорту Актау. По всей видимости, им придется ожидать своего рейса около суток, передает Lada.kz.

По словам пассажиров рейса DV-742 сообщением Актау-Астана, вылет был назначен на сегодня, 19 августа, на 05.05. Однако его постоянно откладывали. В итоге люди прождали около 10 часов.

"Представители авиакомпании SCAT всеми силами избегают пассажиров, причины не объясняют. Многие с детьми уже 10 часов в аэропорту", - возмущаются пассажиры.

Рейс запланировали на 14.30, но в 15.00 стало известно, что воздушное судно не отправилось в пункт назначения. Время вылета, по словам пассажиров, перенесли на 20 августа на 04.00. Получается, им предстоит ждать еще 13 часов.

В SCAT сообщили, что при проведении предполетной подготовки была выявлена необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено все необходимое, включая питание, напитки и другое.

"Представители компании работают с пассажирами. Их безопасность - главный приоритет авиакомпании", - отметили в SCAT.

Как указывается на портале egov.kz, действующим законодательством РК предусмотрена ответственность перевозчика перед пассажиром при отмене или задержке рейса.

Так, при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее через каждые шесть часов - в дневное время; через каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033157-passazhiry-pochti-na-sutki-zastryali-v-aeroportu-aktau-video/