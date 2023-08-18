Десятки водителей проигнорировали знак возле мечети и лишились госномеров в Астане

Полицейский снимает номерной знак. Фото: cts.gov.kz

С 15 августа сотрудники столичной полиции и работники компании CTS проводят рейд по нарушениям ПДД на остановке "Мечеть Хазрет Султан", сообщается на сайте City Transportation Systems.

Как объяснили в компании, на остановке по проспекту Тауелсиздик в направлении улицы Ахмета Байтурсынова установлен дорожный знак "Остановка, стоянка запрещена" для других транспортных средств. Водители, игнорируя указанный дорожный знак, оставляют личные и служебные автомашины вдоль заезда. Это затрудняет проезд общественного транспорта.

В итоге во время рейда полицейские сняли госномера с 25 автомобилей, в отношении 50 водителей составлены административные протоколы, еще с 80 владельцами автомашин проведена профилактическая беседа.

"Призываем автолюбителей соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения", - говорится в сообщении компании.

Несколько дней назад столичных автомобилистов уже призывали не оставлять транспорт на проезжей части близ этой остановки. Водителей предупредили о том, что участок в круглосуточном режиме будет контролироваться камерами "Сергек".

Отметим, что согласно статье 597 КоАП РК, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033109-desyatki-voditeley-proignorirovali-znak-vozle-mecheti-i-lishilis-gosnomerov-v-astane/