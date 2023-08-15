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Полицейские усилили контроль в районе возле мечети в Астане

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Эвакуатор вывозит машину
Эвакуатор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Столичных водителей предупредили о соблюдении правил дорожного движения возле остановки "Мечеть Хазрет Султан" - полицейским пришлось усилить контроль, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Автомобилистов призвали не оставлять транспорт на проезжей части близ этой остановки. В пресс-службе CTS подчеркнули, что на данном участке установлен знак, запрещающий остановку машин, однако водители игнорируют его.

​С 15 августа для урегулирования данной ситуации район остановки "Мечеть Хазрет Султан" взят на усиленный контроль органами дорожной полиции.

Водителей предупредили о том, что участок в круглосуточном режиме будет контролироваться камерами "Сергек". В отношении нарушителей будут приниматься меры административного воздействия - выписываться штрафы, транспорт будет водворяться на штрафстоянку.

"Своими действиями вы создаете серьезные препятствия для движения городских автобусов, которые не могут заехать на остановку и произвести безопасную посадку и высадку пассажиров", - обратились к автомобилистам в CTS.

В компании добавили, что эти требования распространяются и на владельцев торговых точек, осуществляющие разгрузку товаров и продуктов.

Отметим, что согласно статье 597 КоАП РК, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032566-politseyskie-usilili-kontrol-v-rayone-vozle-mecheti-v-astane/

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