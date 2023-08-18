Информацию о причастности племянника замакима Карагандинской области к ЧВК "Вагнер" опровергли в акимате

Вадим Басин. Фото: акимат Карагандинской области

Пресс-секретарь акимата Карагандинской области Марина Шаповалова на своей официальной странице в Facebook опровергла информацию о причастности племянника замакима региона к ЧВК "Вагнер".

Информация о причастности племянника Вадима Басина к ЧВК "Вагнер" появилась в пабликах в соцсетях.

"Уважаемые журналисты и активные пользователи Facebook и других соцсетей! Сегодня некоторые паблики стали распространять недостоверную информацию о заместителе акима Карагандинской области Вадиме Басине. Заявляю, что, по словам Вадима Басина, у него нет племянников, поэтому сообщение о том, что якобы его племянник воевал в ЧВК "Вагнер", не соответствует действительности", - сообщила пресс-секретарь акимата Карагандинской области.

По данным официального сайта акимата региона, Вадим Басин родился в 1962 году. У него два высших образования: в 1985 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "электрификация и автоматизация горных работ", в 1990-м – Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности "промышленная электроника".

Трудовую деятельность начал в 1986 году. Работал на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию.

В 2003 году стал главным энергетиком АО "Испат-Кармет".

С 2011 года занимал должность директора по ремонтам дирекции управления АО "АрселорМиттал Темиртау".

В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", затем директором по производству дирекции управления этой же компании.

С 2017 года работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау".

В 2021 году был назначен на должность замакима Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033094-informatsiyu-o-prichastnosti-plemyannika-zamakima-karagandinskoy-oblasti-k-chvk-vagner-oprovergli-v-akimate/