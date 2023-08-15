Пункт пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на несколько дней

Таможенный пост. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В конце этой недели пункт пропуска "Бахты" на границе Казахстана и Китая закроют на три дня для проведения работ по реконструкции, сообщается на официальном сайте Комитета госдоходов.

По данным ведомства, с начала текущего года в рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС, проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска "Бахты", расположенного на казахстанско-китайской границе.

"По графику производства работ в период с 18 по 20 августа 2023 года запланирована прокладка наружных сетей водоснабжения, проходящих через автомобильную дорогу пункта пропуска", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули специалисты, в эти дни пункт пропуска будет закрыт из-за отсутствия возможности движения транспорта в ходе проведения работ.

"Открытие пункта пропуска "Бахты" планируется с 21 августа 2023 года в штатном режиме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – добавили специалисты.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте Министерства иностранных дел РК, общая протяженность демаркированной казахстанско-китайской государственной границы составляет около 1 783 км. Из них сухопутной границы – 1 215,86 км, а водной – 566,89 км.

Линия границы на местности обозначена 688 пограничными знаками.

Согласно приложению к соглашению между правительствами РК и КНР о пунктах пропуска через госграницу, между странами организованы следующее автомобильные пункты пропуска: "Хоргос", "Кольжат", "Достык", "Бахты", "Майкапчагай".

При этом пункт "Бахты" находится в Урджарском районе ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032482-punkt-propuska-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-zakroyut-na-neskolko-dney/