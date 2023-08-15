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Девочка родилась с ДЦП из-за коронавируса во время беременности мамы в Астане

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Ақмейрим на стуле
Ақмейрим. Фото: из личного архива

Двухлетняя Акмейрим из Астаны - третий и долгожданный ребенок в семье. Родилась она с весом 650 грамм, а в 8 месяцев ей поставили диагноз "ДЦП", передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом все шло хорошо. Все плановые скрининги во время беременности я проходила вовремя. Но на 25 неделе начало першить горло - я думала, обычная простуда - но на второй день стало хуже, отошли околоплодные воды.

Из-за коронавируса начались преждевременные роды", - вспоминает мама девочки Нургуль Сарсенбаева.

Акмейрим родилась ростом 30 см и весом 650 гр. Началась борьба за жизнь малышки. Мама вспоминает: девочка едва дышала.

"Из-за недоношенности посыпались диагнозы: пневмония, внутрижелудочковое кровоизлияние третьей степени, ретинопатия глаз.

Сейчас Акмейрим 1 год 11 месяцев. Она очень умная, веселая девочка. В восемь месяцев ей поставили еще один диагноз: ДЦП, спастическая диплегия", - говорит Нургуль.

С рождения ребенок постоянно проходит реабилитации. На сей раз необходим курс лечения по методу СДК в Астане. Сумма на лечение составляет 560 000 тенге. Родители верят, что получится собрать нужную сумму для лечения Акмейрим.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7473 1311

Тел.: +7 776 129 35 20, Нургуль С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032475-devochka-rodilas-s-dtsp-iz-za-koronavirusa-vo-vremya-beremennosti-mamy-v-astane/

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