Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в Шымкенте
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Жительница Туркестанской области сообщила в полицию о пропаже 19-летней дочери. Девушку нашли менее чем за сутки, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.
"11 августа в полицию Мактааральского района Туркестанской области обратилась местная жительница", – говорится в сообщении.
Женщина тогда сообщила, что 9 августа ее 19-летняя дочь не вернулась домой. Перед этим девушка говорила матери, что находится на автовокзале.
Пропавшую нашли в Шымкенте менее чем за сутки и передали родителям.
Выяснилось, что она отправилась в мегаполис, никого не предупредив. С семьей девушка не смогла связаться из-за поломки телефона.
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь спустя 3 дня с момента исчезновения человека.
Также важно, чтобы именно сотрудники правоохранительных органов координировали поисковую операцию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032235-propavshuyu-19-letnyuyu-devushku-nashli-v-shymkente/