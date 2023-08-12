Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в Шымкенте

Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Туркестанской области сообщила в полицию о пропаже 19-летней дочери. Девушку нашли менее чем за сутки, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

"11 августа в полицию Мактааральского района Туркестанской области обратилась местная жительница", – говорится в сообщении.

Женщина тогда сообщила, что 9 августа ее 19-летняя дочь не вернулась домой. Перед этим девушка говорила матери, что находится на автовокзале.

Пропавшую нашли в Шымкенте менее чем за сутки и передали родителям.

Выяснилось, что она отправилась в мегаполис, никого не предупредив. С семьей девушка не смогла связаться из-за поломки телефона.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь спустя 3 дня с момента исчезновения человека.

Также важно, чтобы именно сотрудники правоохранительных органов координировали поисковую операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032235-propavshuyu-19-letnyuyu-devushku-nashli-v-shymkente/