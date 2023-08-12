Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в Шымкенте

Опубликовано:

Девочка в белом сарафане
Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Туркестанской области сообщила в полицию о пропаже 19-летней дочери. Девушку нашли менее чем за сутки, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

"11 августа в полицию Мактааральского района Туркестанской области обратилась местная жительница", – говорится в сообщении.

Женщина тогда сообщила, что 9 августа ее 19-летняя дочь не вернулась домой. Перед этим девушка говорила матери, что находится на автовокзале.

Пропавшую нашли в Шымкенте менее чем за сутки и передали родителям.

Выяснилось, что она отправилась в мегаполис, никого не предупредив. С семьей девушка не смогла связаться из-за поломки телефона.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь спустя 3 дня с момента исчезновения человека.

Также важно, чтобы именно сотрудники правоохранительных органов координировали поисковую операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032235-propavshuyu-19-letnyuyu-devushku-nashli-v-shymkente/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.