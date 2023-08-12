Дочь родилась у огнеборца во время тушения пожара на "барахолке" в Алматы (видео)

Пожарный Азат Темирбаев. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Во время ликвидации крупного пожара сегодня в Жетысуском районе Алматы у одного из огнеборцев родилась дочь. Радостной вестью поделились коллеги спасателя в официальном Telegram-канале МЧС.

"Во время ликвидации сложного пожара в Алматы у начальника пожарной части №8, капитана гражданской защиты Темирбаева Азата родилась дочка. Это четвертый ребенок теперь уже в многодетной семье", – говорится в сообщении МЧС.

Как рассказали в ведомстве, в семье Темирбаева подрастают еще трое детей. Старшим сыновьям – 15 и 11 лет, дочери – 8 лет.

Огнеборец руководил сегодня одним из трех участков тушения пожара, вспыхнувшего на складах Жетысуского района Алматы. Работает в службе 21 год, принимал участие в ликвидации сложных пожаров, спасал десятки человеческих жизней.

Напомним, что сегодня утром в Жетысуском районе Алматы разгорелся пожар. В алматинском ДЧС рассказали, что горели склады Г-образной формы ангарного типа.

Пожар ликвидировали в 12:22, жертв и пострадавших не было, распространение огня на соседние здания предотвратили. В тушении задействовали 120 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС. Пожарным удалось отстоять от огня 8 контейнеров и 15 примыкающих по периметру и близстоящих складов с ТМЦ на площади более тысячи квадратных метров.

В городском ДЧС также сообщили, что сложность в тушении пожара представляла плотная застройка противопожарных разрывов временными блок-контейнерами с ТМЦ высокой горючести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032234-doch-rodilas-u-ognebortsa-vo-vremya-tusheniya-pozhara-na-baraholke-v-almaty-video/