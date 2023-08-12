Настоящий экшн с качелями развернулся посреди мероприятия в Костанайской области (видео)

Дети на алтыбакане. Кадр из видео: tiktok.com/@azabraza9996

В соцсетях появились кадры с мероприятия в Костанайской области. Несколько детей забрались на алтыбакан, который, не выдержав их веса, развалился, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик с мероприятия в Костанайской области опубликовали В Instagram-профиле Qumash. На кадрах – двое артистов – мужчина и женщина – исполняют произведение на домбре. Однако внимание больше привлекает задний фон с четырьмя детьми и алтыбаканом, где разворачивается настоящий экшн.

Так, во время исполнения произведения трое мальчиков раскачиваются на алтыбакане (казахские национальные игры, качели), но сооружение тут же разваливается и падает вместе с ребятами. Параллельно с этим четвертый мальчик машет рукой, смотря в камеру.

Трое на алтыбакане тут же встают и убегают.

В акимате Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что никто из детей не пострадал. Алтыбакан же оказался декорацией.

"10 августа в ДЮЦ "Жас Ұлан" в рамках проведения областного семинара для руководителей организаций дополнительного образования Костанайской области проводилась презентация этно-аула для всех участников и гостей семинара.

Был развернут этно-аул с установкой юрт и декораций (в том числе алтыбакан). Алтыбакан не предназначался для прямого использования. Это просто декорация", – сообщили в областном акимате.

Отмечается, что дети подбежали к алтыбакану неожиданно и ответственные дежурные не успели вовремя среагировать.

"В самом начале театрального представления во время исполнения песни возле декорации "алтыбакан" внезапно появились дети, которые намеревались на нем покачаться. Все это произошло совершенно неожиданно, в считанные секунды, и ответственные дежурные не успели среагировать и остановить детей, что и привело к падению декораций", – резюмировали в акимате.

К сожалению, не всегда подобные случаи заканчиваются благополучно. Несколько дней назад в Астане 10-летнего мальчика придавило футбольными воротами на территории школы. От полученных травм ребенок скончался.

Позже очевидцы произошедшего рассказали подробности. По их словам, мальчик вместе с другими играл в футбол, где был вратарем. В какой-то момент он начал качаться на воротах, и железная конструкция упала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032216-nastoyaschiy-ekshn-s-kachelyami-razvernulsya-posredi-meropriyatiya-v-kostanayskoy-oblasti-video/