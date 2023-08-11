Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов Air Astana и FlyArystan

Самолеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Air Astana сообщила о том, что вчера, 10 августа, произошли задержки нескольких рейсов. Такая же ситуация может произойти и сегодня, 11 числа, предупредили в официальном Telegram-канале компании.

Возможны задержки рейсов Air Astana и FlyArystan.

"Группа компаний Air Astana сообщает, что вчера 10 августа произошли задержки нескольких рейсов Air Astana и FlyArystan по различным причинам, включая технические, метеоусловия, столкновения с птицами и закрытие посадочного курса 28 в Шымкенте в ночное время. Сегодня также возможны задержки рейсов", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали следить за расписанием рейсов на официальном сайте перевозчика.

Напомним, в конце марта этого года в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки, которые предусматривают ряд нововведений.

Так, было введено понятие "изменение статуса рейса" – для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.

"Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут", – объясняли в КГА.

Также теперь пассажирам на номер телефона или на электронную почту должны приходить обязательные уведомления о задержке рейса, а также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком из-за изменения статуса рейса, если оно произошло по вине перевозчика или из-за позднего прибытия самолета.

При любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги, а также выплачиваться компенсации в размере 3%.

Кроме того, теперь пассажиры будут иметь право на полный возврат средств или перебронирование рейса при изменении статуса рейса более чем на 5 часов. Ранее для этой опции задержка должна была превышать 10 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032090-passazhirov-predupredili-o-vozmozhnyh-zaderzhkah-reysov-air-astana-i-flyarystan/