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"Он очень хочет ходить": мальчику с ДЦП из Алматы нужна реабилитация в России

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Мирон с мамой
Мирон с мамой. Фото: из личного архива

8-летний Мирон из Алматы - долгожданный ребенок в семье. Он родился на шестом месяце беременности с маленьким весом. Позже врачи диагностировали у него ДЦП, передает корреспондент NUR.KZ.

Сына семья Спириковых, где росли две старших дочери, очень хотела. Беременность проходила хорошо, но на шестом месяце у Ольги начали подтекать воды, ее срочно положили на сохранение. Через две недели родился Мирон - весом 1120 грамм и ростом 49 см. 

"Его сразу забрали в палату интенсивной терапии, сынок не мог сам дышать, находился на ИВЛ. Очень переживала и ночами плакала. Когда я приходила кормить Мирона, сын был в трубках и капельницах. Так мы пролежали почти два месяца. Мирон немного окреп, нас выписали. В год поставили диагноз "ДЦП, спастическая диплегия", - вспоминает мама.

Сейчас Мирону 8 лет, за это время он прошел множество реабилитаций, две операции, одна из которых была сделана на позвоночник. После нее нужно интенсивно заниматься, сейчас Мирону нужна послеоперационная реабилитация.

Мирон учится в школе, читает, считает, окончил второй класс. Учеба ему дается тяжело, но мальчик очень старается.

"Реабилитация - очень важная часть в жизни Мирона, но. к сожалению, нет возможности ее оплатить. Просим всех неравнодушных людей помочь нам собрать на реабилитацию. Мирон многому научился, много пройдено, мы не можем остановиться и все бросить. Он очень хочет ходить сам. На это нужно немного времени и усилий. Мы верим, что у него все получится", - говорит Ольга.

Реабилитация будет проходить в России, сумма на сегодня составляет 1 885 300 тенге. Уже собрано 313 019 тенге, но предстоит собрать еще более 1,5 млн тенге. Финансовые возможности родителей ограничены.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 5683 7723

Halyk: 4405 6398 0684 5218

Тел.: +77078219120

Ольга Спирикова

ИИН 760323401903

Instagram:@mirosha_spirikov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032065-on-ochen-hochet-hodit-malchiku-s-dtsp-iz-almaty-nuzhna-reabilitatsiya-v-rossii/

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