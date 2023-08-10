Ремонт центральных проспектов в Алматы завершается: какие участки остались

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Управлении городской мобильности Алматы отчитались о ситуации с ремонтом главных городских проспектов. Какие участки остались неотремонтированными, расскажет NUR.KZ.

"Движение по основным магистралям города планируется завершить раньше установленного срока. Ранее по утвержденному графику дорожно-ремонтные работы планировалось завершить к 31 августа", – сообщила в четверг пресс-служба акимата южной столицы.

Проспект Абая

По проспекту Абая, как пишет акимат, параллельно работают две подрядные организации. В западном направлении ремонт завершен, а движение транспорта открыто на участке от проспекта Достык до улицы Розыбакиева.

С 23:00 10 августа до 06:00 12 августа будут проводиться работы по укладке асфальта с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта на последнем участке от ул. Розыбакиева до ул. Тлендиева.

На этом, как подчеркивают в акимате, средний ремонт проезжей части проспекта Абая будет завершен.

Объехать закрытый участок можно будет через Сатпаева, Малую Абая, Тлендиева, Розыбакиева и прилегающие улицы. Также будет доступно сквозное движение транспорта по улицам Розыбакиева, Тургут Озала, Брусиловского и Тлендиева.

Проезд по съездам на пересечении с улиц Карасу, Каримова и Туркебаева будет ограничен, объезд будет организован по улице Есенжанова.

Проспект Сейфуллина

По проспекту Сейфуллина дорожные работы были завершены и открыто движение от ж/д вокзала "Алматы-1" до улицы Акан Серы. Следующий участок – от улицы Акан Серы до проспекта Рыскулова – будет отремонтирован с 23:00 11 августа до 07:00 13 августа.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через Кассина, Рудаки, Артиллерийскую, Жансугурова и прилегающие улицы.

Сквозное движение транспорта по улицам Успенского и Акан Серы будет доступно.

Таким образом, запланированные работы по проспекту Сейфуллина будут завершены.

Проспект Аль-Фараби

По проспекту Аль-Фараби, а именно по южной стороне проезжей части, дорожно-ремонтные работы завершены полностью. По северной же стороне – на участке от проспекта Достык до проспекта Гагарина – уложено асфальтобетонное покрытие.

При благоприятных погодных условиях с 23:00 12 августа до 07:00 14 августа будет ремонтироваться последний участок проезжей части проспекта Аль-Фараби – от проспекта Дулати до улицы Аскарова. Движение на данном участке будет временно ограничено.

Закрытый участок можно будет объехать через съезды и кольцевое движение по улицам Мустафина и Торайгырова.

Также в акимате добавили, что на проспектах Абая и Аль-Фараби уже начали наносить дорожную разметку. На проспекте Сейфуллина разметки планируют нанести уже после завершения ремонта.

"Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции. Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, телеграм-канале "Алматы жол", а также в приложениях 2ГИС и Яндекс карты", – заключили в акимате.

Отметим, что ремонт дорожного покрытия на магистральных улицах в Алматы впервые идет с применением новых технологий: в составе асфальтобетона содержатся полимеры.

"Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), легко выдерживают жару без особых последствий, увеличивается срок эксплуатации дороги до 8-10 лет", – пояснили в администрации южной столицы.

Отметим, что в последнее время дорожные работы в Алматы велись сразу на нескольких крупных дорогах. Среди них – проспекты Абая, Аль-Фараби, Сейфуллина и Райымбека.

Летний ремонт дорог подвергался активной критике со стороны горожан. Акиму Алматы Ерболату Досаеву даже пришлось объяснять, почему власти одновременно начали ремонтировать сразу несколько проспектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032033-remont-tsentralnyh-prospektov-v-almaty-zavershaetsya-kakie-uchastki-ostalis/