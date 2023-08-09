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Информацию о передаче в ФСБ России данных казахстанцев, пользующихся "Яндекс.Такси", прокомментировали в Минцифры

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Такси едет по улице
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали информацию о передаче данных казахстанцев, пользующихся "Яндекс.Такси", ФСБ России, передает NUR.KZ.

Как сообщили в министерстве, граждане Казахстана имеют право использовать зарубежные сервисы.

"Вместе с тем, согласно статье 8 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности", органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, имеют право получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

Подобные требования имеются во всех странах, в том числе, в Российской Федерации. Вместе с тем, по данным информационных служб, казахстанская компания "Яндекс.Такси" отрицает информацию о доступе российских спецслужб к данным своих пользователей", - сообщили в МЦРИАП.

В ведомстве сообщили со ссылкой на компанию, что законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, "поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России".

"Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе, российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур", - приводит Министерство комментарий компании.

В свою очередь, МЦРИАП направило запрос в ООО "Яндекс" о предоставлении развернутой информации по указанным вопросам. Также казахстанское министерство попросило предоставить информацию о местоположении центров обработки данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Казахстана и способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами, рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее информацию комментировали в компании "ЯндексGo".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031877-informatsiyu-o-peredache-v-fsb-rossii-dannyh-kazahstantsev-polzuyuschihsya-yandekstaksi-prokommentirovali-v-mintsifry/

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