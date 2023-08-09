Почему отключили домен Yandex.kz в Казахстане, объяснили в МЦРИАП

Яндекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Виктор Николаев

Домен Yandex.kz перестал открываться в Казахстане. Пользователям выходит сообщение о неудачной попытке получения доступа к сайту. В МЦРИАП прокомментировали ситуацию корреспонденту NUR.KZ.

Сейчас при попытке открыть домен пользователи видят сообщение "Не удается получить доступ к сайту".

Яндекс. Скриншот: Yandex.kz

Между тем, руководитель одного из хостинг-провайдеров сообщил, что причина - в нарушении правил по размещению в Казахстане.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.

"С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 6 пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета, утвержденных приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - сообщили в МЦРИАП.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за разъяснением в компанию ЯндексGo, однако там пока не ответили.

Ранее сообщалось, что проблемы с работой сервисов "Яндекса" зарегистрировали в нескольких городах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031869-stalo-izvestno-pochemu-yandexkz-perestal-otkryvatsya-v-kazahstane/