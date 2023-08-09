"Строили из последних сил": недовольные изъятием участков собрались у акимата в Алматинской области

Село Кокозек. Фото: almaty.tv

В селе Кокозек в Алматинской области планируют построить магистральный газопровод, из-за чего более сотни домов идут под снос. Сельчане таким положением дел недовольны, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, первую нитку магистрального трубопровода построили еще в 2014-м, вторую планируют начать в этом году. Однако, по словам владельцев участков, через которые теперь должен пролегать газопровод, они узнали об этом совсем недавно, когда земля уже была куплена, и построены дома.

Вчера недовольные сельчане пришли в акимат Алматинской области.

"К районному акиму обращались, к сельскому. Нам ничем не помогли. Мы же эти земли купили с трудом. Из последних сил построили дома. Многие до сих пор выплачивают кредиты на строительство. А теперь что нам делать? Я сама инвалид, куда я сейчас пойду, если у меня дом заберут", - возмутилась жительница села Кокозек Гульбархан Кырыкбаева.

Владельцев земель, а их почти 500 человек, заверили, что эти участки у них выкупят. Вот только многие оказались не согласны с предложенной ценой.

"Мне говорят, что земли здесь уходят под снос, под нужды государства. Мне никакое уведомление не приходило. Нам оценили дома ниже рыночной цены. На эти деньги – на 1 900 000 тенге – где купить сейчас землю?" - задается вопросами сельчанин Амангали Мукашев.

Чиновники объяснили, эти земли обязательно должны быть изъяты. И вопрос о том, чтобы оставить участки сельчанам - не обсуждается.

"Охранная зона газовой магистрали – 150 метров. Изъятие этих земель – это вопрос безопасности жителей села. Для тех, кто не согласен с оценкой, мы проведем повторную процедуру. Попытаемся прийти к какому-то соглашению", - сообщил заместитель акима области Нуржан Кудайбергенов.

Если стороны и в этот раз не смогут договориться о цене, то вопрос можно будет решить только через суд. А пока жителям остается надеяться на справедливую оценку их имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031746-stroili-iz-poslednih-sil-nedovolnye-izyatiem-uchastkov-sobralis-u-akimata-v-almatinskoy-oblasti/