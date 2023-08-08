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Димаш Кудайберген запустил челлендж в честь дня рождения Абая

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил челлендж в честь дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева - соответсвующий ролик появился на странице артиста в Instagram.

Димаш просит своих подписчиков прочитать одно из произведений Абая и записать это на видео.

"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #Abaychallange", - говорится в публикации артиста.

Абай Кунанбаев (настоящее имя Ибрагим) родился в знатной семье правителей и биев рода Тобыкты племени Аргын 29 июля (10 августа по новому стилю) 1845 года.

Прозвище Абай (‘внимательный’, ‘осторожный’) дала малышу бабушка, заметив эту особенность ребенка.

Абай избирался бием, управителем волости, многократно был тюбе-бием - примирителем враждующих сторон.

В 28 лет Абай Кунанбаев оставил общественную деятельность и посвятил все время самообразованию и творчеству - его первые серьезные произведения появляются позже, к 40 годам.

В истории казахской культуры и общественной жизни Абай Кунанбаев остался как народный просветитель, мыслитель и гуманист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031722-dimash-kudaybergen-zapustil-chellendzh-v-chest-dnya-rozhdeniya-abaya/

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