Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"В одного тащит к борту трап": аэропорт Уральска объяснил видео со своим сотрудником

Опубликовано:

Трап и сотрудники в аэропорту Уральска
Аэропорт Уральска. Кадр из видео: instagram.com/qumash_kz

В Сети появилось видео, как сотрудник аэропорта в Уральске вручную везет к самолету трап, который якобы сильно скрипит. В воздушной гавани высказались о ролике, передает "Мой город".

Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как работник аэропорта Уральска катит трап вручную без спецтехники, а тот якобы издает жуткий скрип.

"А что, собственно, происходит-то? Да ничего особенного, просто сотрудник уральского аэропорта без спецмашины и в одного тащит к борту трап. А тот, судя по звукам, пытается не развалиться", - говорится в подписи к видео.

Между тем в пресс-службе аэропорта Уральска объяснили, что, во-первых, услышать звук трапа с борта практически невозможно, так как в салоне самолета стоит сильный гул, а ролик снят именно из салона. То есть, вероятно, звук наложили.

Во-вторых, трап является самоходным, с гидравлическим приводом.

"Эта конструкция самоходная, работник аэропорта не тянет его, а направляет. Трап с двигателем и приводится в действие гидравлическим приводом. Применение подобной техники - это мировая практика", - отметили в воздушной гавани.

По информации официального сайта, международный аэропорт Уральска - это западные воздушные ворота страны. Воздушная гавань расположена в 16 км от областного центра, недалеко от пригородного поселка Подстепное. Аэропорт соответствует международным стандартам IATA и способен принимать воздушные суда всех типов. Годовой пассажиропоток составляет более 300 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031676-v-odnogo-taschit-k-bortu-trap-aeroport-uralska-obyasnil-video-so-svoim-sotrudnikom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.