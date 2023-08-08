"В одного тащит к борту трап": аэропорт Уральска объяснил видео со своим сотрудником

Аэропорт Уральска. Кадр из видео: instagram.com/qumash_kz

В Сети появилось видео, как сотрудник аэропорта в Уральске вручную везет к самолету трап, который якобы сильно скрипит. В воздушной гавани высказались о ролике, передает "Мой город".

Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как работник аэропорта Уральска катит трап вручную без спецтехники, а тот якобы издает жуткий скрип.

"А что, собственно, происходит-то? Да ничего особенного, просто сотрудник уральского аэропорта без спецмашины и в одного тащит к борту трап. А тот, судя по звукам, пытается не развалиться", - говорится в подписи к видео.

Между тем в пресс-службе аэропорта Уральска объяснили, что, во-первых, услышать звук трапа с борта практически невозможно, так как в салоне самолета стоит сильный гул, а ролик снят именно из салона. То есть, вероятно, звук наложили.

Во-вторых, трап является самоходным, с гидравлическим приводом.

"Эта конструкция самоходная, работник аэропорта не тянет его, а направляет. Трап с двигателем и приводится в действие гидравлическим приводом. Применение подобной техники - это мировая практика", - отметили в воздушной гавани.

По информации официального сайта, международный аэропорт Уральска - это западные воздушные ворота страны. Воздушная гавань расположена в 16 км от областного центра, недалеко от пригородного поселка Подстепное. Аэропорт соответствует международным стандартам IATA и способен принимать воздушные суда всех типов. Годовой пассажиропоток составляет более 300 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031676-v-odnogo-taschit-k-bortu-trap-aeroport-uralska-obyasnil-video-so-svoim-sotrudnikom/