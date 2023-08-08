Более 500 тысяч евро требуется девочке из Экибастуза на борьбу с раком

Милана. Фото: из личного архива

12-летняя Милана из Экибастуза четыре года борется за свою жизнь. В мае 2019 года ей поставили диагноз "нейробластома". Сейчас девочке требуется лечение, которое стоит полмиллиона евро, передает NUR.KZ.

"Милана росла здоровым ребенком, никогда не болела, сама поступила в лицейный класс, в художественную школу. Она - отличница и очень талантливая, добрая девочка. Детей - 16-летнего сына и Милану - я воспитываю одна.

В марте 2019 года у Миланы начались боли в спине, врачи нашего маленького города предполагали болезнь желчного пузыря, лечили два месяца ее антибиотиками. Ночные боли стали невыносимы. Сделав УЗИ, мы узнали, что легкие заполнены жидкостью, огромная опухоль сдавливает все внутри. Нас отправили в Астану в Центр материнства и детства, онкологическое отделение.

В мае 2019-го был поставлен страшный диагноз - "нейробластома забрюшинного пространства с поражением лимфоузлов средостенья, 4 стадия", - говорит мама девочки, Юлия Дереберя.

В Казахстане Милана прошла четыре курса химиотерапии. Но чтобы пройти исследование радиоактивным йодом, семье пришлось отправиться в Москву. Там при поддержке российских фондов ребенок прошел лечение - операцию, лучевую терапию, противорецидивную химиотерапию, трансплантацию костного мозга.

"К сожалению, удалить всю опухоль не удавалось, и один небольшой остаток так и светился на исследовании во время всего лечения и после. Согласно консилиуму профессоров и докторов, Милане назначили иммунотерапию. Лечение для нас было очень дорогим: кроме оплаты самого препарата нам надо было оплачивать его введение, реанимацию, обследование, так как мы не граждане России.

Мы писали всем фондам, во все министерства, но получали отказы. Изучив цены на иммунотерапию в разных госпиталях Германии, Турции, Испании, Израиле, мы выбрали госпиталь Барселоны с самым низким счетом, и открыли сбор. Там мы прошли пять курсов иммунотерапии, остаток опухоли продолжал светиться, но не расти", - говорит мама.

На очередном обследовании в апреле 2022 года выяснилось, что остаток опухоли начал расти. Благодаря немецкому фонду удалось экстренно провести сложную операцию и удалить опухоль полностью. Метастаз нет, говорит Юлия. Но через год случился рецидив, болезнь Миланы поразила лимфоузел.

"Не дай бог никому испытать то чувство, когда нет денег, чтобы спасти жизнь своего ребенка. Сейчас Милане предстоит очередное лечение, это эффективное лечение на сегодняшний день. На дальнейшее лечение у нас нет средств. Столько лет борьбы сделали нас нищими. У нас нет квартиры, я получаю только пособие по инвалидности на ребенка. Новый счет огромный - 565 000 евро", - заключила Юлия.

Реквизиты:

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Дереберя Юлия Михайловна

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031611-bolee-500-tysyach-evro-trebuetsya-devochke-iz-ekibastuza-na-borbu-s-rakom/