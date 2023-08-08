О возможных отключениях света предупредили алматинцев

Электричетво. Иллюстративное фото: pixabay.com

Компания "Алатау ЖарықКомпаниясы" опубликовала на своем сайте график отключения электричества в разных районах Алматы - отключения будут производиться в рамках планового ремонта.

Согласно информации, опубликованной на сайте, на этой неделе - с 7 по 11 августа - отключение электроэнергии возможно в домах и зданиях, расположенных по улицам Абая, Муканова, Курмангазы, Байзакова, а также в микрорайонах Карагайлы, Акжар, Ожет, Айнабулак, Ерменсай, Шанырак-2, Таусамалы, Алгабас и Жас-Канат.

Отключение электроэнергии планируется всего на несколько часов в день - с 8 или 9 часов утра до 5 часов вечера. График отключений обновляется каждую неделю. Ознакомиться с ним подробнее можно здесь.

При этом в АЖК подчеркивают, что отключение электричества на указанных территориях является возможным, но не обязательным.

"Во время этих работ, проводимых для обеспечения бесперебойного электроснабжения и улучшения его качества, обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания", - пояснили в компании.

Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену и другие процедуры, которые бригады АО "Алатау ЖарықКомпаниясы" выполняют, как правило, в течение не более 1,5-2 часов, подчеркнули в АЖК.

Отметим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодня АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллионов жителей Алматинского региона.

Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031610-o-vozmozhnyh-otklyucheniyah-sveta-predupredili-almatintsev/