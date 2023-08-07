Air Astana обратилась к пассажирам из-за ремонта в аэропорту Актау

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В международном аэропорту Актау начнутся ремонтные работы. В связи с этим авиакомпания Air Astana в своем Telegram-канале предупредила об изменениях в расписании полетов.

Как сообщили в авиакомпании Air Astana, в период с 23 сентября по 23 октября каждый день с 09:00 до 21:00 будет проводиться плановый ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Актау.

В связи с этим в расписание полетов, выполняемых из и в город, внесут изменения.

За обновлениями статуса рейсов можно следить на официальном сайте авиаперевозчика.

Кроме того, чтобы избежать скопления пассажиров в аэропорту Актау, в период ремонта пассажирам порекомендовали прибывать на рейс заранее или проходить онлайн-регистрацию. Последняя открывается за 36 часов до вылета.

Ранее стало известно, что ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Астаны близится к завершению. Напомним, что он начался 15 июля.

На официальном сайте международного аэропорта Актау говорится, что он функционирует с 1983 года и оборудован для приема и выпуска воздушных судов практически всех типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации.

Аэропорт Актау занимает третье место по стране по объему перевозок после аэропортов Алматы и Астаны. Воздушная гавань обслуживает казахстанские и иностранные авиакомпании, которые выполняют полеты по 8 внутренним и 16 международным направлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031542-air-astana-obratilas-k-passazhiram-iz-za-remonta-v-aeroportu-aktau/