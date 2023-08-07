Спасение тонущего в бассейне ребенка попало на видео в Астане

Спасение ребенка в бассейне. Кадр из видео: polisia.kz

В Астане во время купания в бассейне едва не утонул ребенок - его спасли отдыхавшие в том же центре люди. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения, передает портал МВД Polisia.kz.

На опубликованных кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. Она передает ребенка мужчине, который пытается помочь мальчику, а после к ним подходит женщина, которая оказывает первую медицинскую помощь.

"Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытии службы скорой помощи работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам", - рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка.

В МВД сообщили, что женщиной, незамедлительно оказавшей первую медицинскую помощь, была Назым Шарипова, которая работает дознавателем в управлении полиции района Есиль.

Назым Шарипова. Фото: polisia.kz

"Она в тот день вместе со своей семьей находилась на отдыхе. По ее словам, момент спасения требовал особой осторожности, чтобы не нанести вреда ребенку. Этот случай стал важным напоминанием о том, что обучение и готовность к действиям в экстремальных ситуациях способны спасти жизни.

Назым Шарипова продемонстрировала хорошую подготовку казахстанских полицейских и умение действовать в критических ситуациях", - добавили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031460-spasshaya-zhizn-rebenku-v-basseyne-v-astane-zhenschina-okazalas-politseyskim-video/