Астану залило ливнем: последствиями непогоды поделились горожане (видео)

Астана после дождя. Кадр из видео: t.me/chatastanacity

В воскресенье, 6 августа, в столице прошел сильный дождь с градом, из-за чего улицы Астаны затопило водой. Кадрами последствий непогоды астанчане делятся в соцсетях.

Вчера на столицу обрушился сильный дождь, град и гроза. Из-за обильных осадков улицы и дороги залило водой, из-за чего даже автобусы буквально утопали в лужах.

В Telegram-каналах и Instagram-сообществах появились видеоролики, на которых можно разглядеть последствия непогоды: проезжую часть улиц затопило водой на несколько сантиметров.

МЧС в своем Telegram-канале сообщило, что из-за обильных осадков произошло подтопление открытой территории проезжей части по проспекту Момышулы от проспекта Кошкарбаева до улицы Токпанова.

Работы по откачке вод вели не только коммунальные службы, но и пожарно-насосные станции ДЧС Астаны.

Отмечается, что к 22:15 откачка воды была завершена. Задействованными силами и средствами столичного ДЧС откачано 910,8 куб.м воды.

В Telegram-канале акимата Астаны сообщается, что к работам по откачке воды с улиц привлекли более 100 единиц техники, а именно ассенизаторские машины и мотопомпы.

"На постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что проведение этих мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемных участках.

А акимате добавили, что в этом году в столице планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031443-astanu-zalilo-livnem-posledstviyami-nepogody-podelilis-gorozhane-video/