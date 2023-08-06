"Вышла из дома и не вернулась": 18-летняя девушка пропала в Шымкенте

Аида Абильда. Фото: polisia.kz

В Шымкенте 18-летняя Аида Абильда вышла из дома 4 августа и не вернулась обратно. Ее ищут полицейские, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"5 августа в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение о без вести пропавшей девушке.

Со слов брата, Аида Абильда, 2004 года рождения, вышла из дома 4 августа примерно в 16:30 и не вернулась обратно", – говорится в сообщении.

Как сообщили в МВД, на поиск и установление местонахождения девушки задействован весь личный состав ДП города Шымкента.

По информации ведомства, Аида является студенткой 1-го курса колледжа "Долана-Булак".

Ее приметы: рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза узковатые, припухлость в области шеи (ЗОБ).

"Поиски девушки на особом контроле руководства ДП.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просим сообщить в полицию по телефону 102", – добавили в полиции.

Добавим, что, по данным на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок;

периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031430-vyshla-iz-doma-i-ne-vernulas-18-letnyaya-devushka-propala-v-shymkente/