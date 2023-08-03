Часть улиц перекроют в воскресенье в Алматы из-за велогонки

Велогонка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В это воскресенье, 6 августа, в Алматы пройдет велогонка Tour of World Class Almaty, из-за чего часть улиц будет недоступна для проезда автотранспорта, сообщается на сайте фонда "Алматы марафон".

Старт велогонки будет дан на территории многофункционального комплекса Almaty Arena.

Движение для автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

с 02:30 до 17:30 - короткий участок дороги, прилегающий к Almaty Arena от ул. Момышулы до ул. Доспановой в оба направления;

с 06:00 до 09:50 - по ул. Доспановой от кольца до ул. Аднан Мендереса в оба направления;

с 06:00 до 09:50 - по ул. Момышулы от ул. Аднан Мендереса до ул. Монке Би;

с 06:00 до 09:50 - от ул. Момышулы по ул. Монке Би до продолжения ул. Момышулы;

с 06:00 до 09:50 - по ул. Момышулы от ул. Монке Би до ул. вдоль БАКа;

с 06:00 до 09:00 - по ул. Момышулы от ул. вдоль БАКа до экологического поста;

с 06:00 до 09:00 - вокруг территории Индустриальной зоны.

Схема перекрытия дорог: almaty-marathon.kz

Отмечается, что данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников велогонки.

"В день мероприятия общественный транспорт будет работать в штатном режиме и для него будет выделена отдельная полоса движения", - говорится в сообщении организаторов.

На сайте "Алматы марафона" сообщается, что гонка Tour of World Class Almaty - соревнования для велосипедистов-любителей, где каждый участник может почувствовать себя настоящим велогонщиком и продемонстрировать все свои возможности.

Соревнования проводит корпоративный фонд "Смелость быть первым", организатор ежегодного "Алматы марафона".

Участники смогут проехать на шоссейном или горном велосипеде от 14 до 52 километров в зависимости от возраста и категории участника.

Стартовый взнос за участие составляет от 10 до 15 тысяч тенге.

Победители награждаются денежными призами, медалями, грамотами и ценными призами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031101-chast-ulits-perekroyut-v-voskresene-v-almaty-iz-za-velogonki/