Судью из Талдыкоргана проверяют после жалоб о том, что он якобы ездил за рулем пьяным

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Адвокат Бауыржан Бибатыров попросил проверить информацию о судье из Талдыкоргана – тот якобы ездил за рулем пьяным. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе суда Жетысуской области, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Бауыржан Бибатыров сообщил, что в Сети появилась информация о судье горсуда Талдыкоргана, который якобы водил машину в нетрезвом состоянии.

"В социальных сетях гуляет информация, что полиция оформила административное нарушение на судью Талдыкоргана. Якобы некий Умбетай управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

А самое интересное то, что данное нарушение не внесли в электронную базу. Хотя записи должны сохраняться на жетоне полицейских. Почему и как это допустили – пока загадка. Но сейчас все пытаются замять это дело.

Хочется верить, что все это просто недоразумение и слухи, а суд Талдыкоргана уже готовит официальное опровержение", – заявил он.

Юрист отправил жалобу в МВД, Верховный суд и Антикор с просьбой проверить эту информацию. Запрос он отправил еще 19 июля.

Сегодня Бибатыров написал, что ему пришел официальный ответ. Он опубликовал скриншот документа.

"В отношении судьи Умбетай А.М. отделом внутренней безопасности Департамента судебной администрации РК по области Жетысу совместно с созданной комиссией проводится служебная проверка с истребованием необходимой информации", – говорится в ответе.

Подлинность документа корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе суда Жетысуской области.

"В настоящее время специально созданной комиссией проводится служебная проверка данной информации с истребованием всех материалов происшествия из органов внутренних дел.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно", – сообщили в ведомстве.

При этом отметим, что по данным с официального сайта суда Талдыкоргана, должность председателя суда занимает Умбетай Абдилла Муваракулы.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;

в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;

ранее судимое;

освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;

уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031052-sudyu-taldykorgana-proveryayut-posle-zhalob-o-tom-chto-on-yakoby-ezdil-za-rulem-pyanym/