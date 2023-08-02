Почти 100 частных судисполнителей привлекли к ответственности в Астане, троих лишили лицензий

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане провели проверку в отношении частных судебных исполнителей – к дисциплинарной ответственности привлекли 99 человек, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

О проверках, проведенных в отношении ЧСИ, рассказал заместитель руководителя Департамента юстиции города Азамат Айнабеков.

По данным ведомства, с начала года проведено 149 внеплановых и 75 плановых проверок деятельности частных судебных исполнителей.

"В результате 99 ЧСИ привлекли к дисциплинарной ответственности, троих лишили лицензий, еще два представления о лишении лицензий ЧСИ находятся на рассмотрении Министерства юстиции РК", – говорится в сообщении.

При этом всего на сегодняшний день в региональной палате частных судебных исполнителей Астаны работают 244 ЧСИ.

Добавим, что согласно Закону РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" частный судебный исполнитель – это гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов, выданной уполномоченным органом.

Частный судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя в случаях, когда исполнительный документ направлен ему в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 статьи 162 настоящего Закона.

При возбуждении исполнительного производства частный судебный исполнитель заключает со взыскателем соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа, разъясняет права и обязанности взыскателя, предусмотренные настоящим Законом.

По исполнительным документам о взыскании в доход государства и социально значимым категориям дел исполнительное производство возбуждается частным судебным исполнителем без заключения соглашения (договора).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031051-pochti-100-sudispolniteley-privlekli-k-otvetstvennosti-v-astane-troih-lishili-litsenziy/