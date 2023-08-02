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Выехавшая из дома в красном платье женщина пропала в Туркестанской области

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Гулсим Нарджигитова
Гулсим Нарджигитова. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Гулсим Нарджигитова выехала из дома в сторону села Дихан в Туркестанской области и пропала. Сейчас ее разыскивают стражи порядка, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

По информации ведомства, 1 августа в Мактааральский РОП поступило сообщение о пропаже местной жительницы Гулсим Нарджигитовой 1985 года рождения.

31 июля около 11.00 она выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась. Данный факт зарегистрировали в отделе полиции.

Поисками занялись стражи порядка. Ориентировки с приметами и фото пропавшей правоохранители разослали во все городские и районные подразделения полиции.

Поиски женщины в Туркестанской области
Поиски женщины. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В селе Дихан создан штаб с участием районного акима, прокуратуры, руководства РОП, сельских биев, имама мечети и акима села.

Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные черные. Была одета в красное платье и белую обувь. С собой у нее были красная сумка и телефон.

"Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просим обратиться по телефонам: 8-725-41-21-2-02, 8-747-541-62-56 или 102", - обратились в МВД.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую необходимо предоставить правоохранителям, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через 3 дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030985-vyehavshaya-iz-doma-v-krasnom-plate-zhenschina-propala-v-turkestanskoy-oblasti/

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