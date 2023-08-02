"Шанс, который поможет вернуться к прежней жизни": подростку из Талдыкоргана нужна операция в Турции

Серик Ернур. Фото: из личного архива

У 14-летнего Ернура Серика из Талдыкоргана полгода назад обнаружили два злокачественных образования в головном и спинном мозге. Сейчас подростку требуется операция в Турции, передает NUR.KZ.

Ернур - старший сын в многодетной семье. Как вспоминает его мама Улпан, полгода назад у юноши обнаружили два злокачественных образования в головном и спинном мозге, а именно - признаки образования левой гемисферы мозжечка с распространением в среднюю и нижнюю ножки мозжечка слева, продолговатый мозг и шейный отдел спинного мозга, более характерного для медуллобластомы.

"Это злосчастное событие полностью изменило жизнь Ернура, каждый день он находится в постоянной борьбе за свое здоровье. За полгода обследований и лечения ему были сделаны операции в Казахстане, которые, к сожалению, были безуспешны и не помогли победить эту болезнь", - говорит мама.

Недавно выяснилось, что врачи из Турции смогут сделать операцию для выявления диагноза и провести лечение в дальнейшем.

"Этот шанс, который может помочь моему сыну вернуться к прежней жизни, будет стоить неподъемно больших денег для нашей семьи - 17 500 долларов.

Я, как мать пятерых детей, прошу казахстанцев помочь моему сыну Ернуру в борьбе за его жизнь и счастливое будущее, свободное от этого ужасного диагноза. Когда каждая минута важна, любой вклад и помощь могут сыграть огромную роль", - заключила Улпан.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4540 6044

Карта привязана к номеру: +7 747 164 38 07, Улпан, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030879-shans-kotoryy-pomozhet-vernutsya-k-prezhney-zhizni-podrostku-iz-taldykorgana-nuzhna-operatsiya-v-turtsii/