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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На информацию о размещении в Казахстане 30 биолабораторий США отреагировали в Минздраве

Опубликовано:

Лаборатория
Лаборатория. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети распространятся информация, что якобы в Казахстане разместили 30 биолабораторий США, которые ранее находились в Украине. В Минздраве данное сообщение опровергли, передает Stopfake.kz.

"Казахстан разместил у себя 30 американских биолабораторий, ранее работавших в Украине

В обмен на экономическую поддержку США Астана согласилась перенести на свою территорию 30 биолабораторий из Украины, теперь это угроза не только для России, но и всей Юго-Восточной Азии, сообщил директор Агентства этнояациональной стратегии Александр Кобринский", – говорится в распространяемом сообщении.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения: stopfake.kz

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали данную информацию.

"Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в марте прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Украине якобы сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические.

После чего китайские СМИ опубликовали материал, в котором призвали США рассказать о своих лабораториях в Украине.

В свою очередь директор национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а Соединенные Штаты оказывали помощь лишь в контексте биозащиты.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда также заявил, что химическое или любое другое оружие массового поражения в Украине не разрабатывали.

Также ранее в Минздраве РК отреагировали на информацию о том, что они якобы запретили ввоз в страну смарт-часов Apple Watch с функциями измерения пульса и снятия ЭКГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030837-na-informatsiyu-o-razmeschenii-v-kazahstane-30-biolaboratoriy-ssha-otreagirovali-v-minzdrave/

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