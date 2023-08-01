На информацию о размещении в Казахстане 30 биолабораторий США отреагировали в Минздраве
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В Сети распространятся информация, что якобы в Казахстане разместили 30 биолабораторий США, которые ранее находились в Украине. В Минздраве данное сообщение опровергли, передает Stopfake.kz.
"Казахстан разместил у себя 30 американских биолабораторий, ранее работавших в Украине
В обмен на экономическую поддержку США Астана согласилась перенести на свою территорию 30 биолабораторий из Украины, теперь это угроза не только для России, но и всей Юго-Восточной Азии, сообщил директор Агентства этнояациональной стратегии Александр Кобринский", – говорится в распространяемом сообщении.
В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали данную информацию.
"Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется", – сообщили в ведомстве.
Напомним, в марте прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Украине якобы сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические.
После чего китайские СМИ опубликовали материал, в котором призвали США рассказать о своих лабораториях в Украине.
В свою очередь директор национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а Соединенные Штаты оказывали помощь лишь в контексте биозащиты.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда также заявил, что химическое или любое другое оружие массового поражения в Украине не разрабатывали.
Также ранее в Минздраве РК отреагировали на информацию о том, что они якобы запретили ввоз в страну смарт-часов Apple Watch с функциями измерения пульса и снятия ЭКГ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030837-na-informatsiyu-o-razmeschenii-v-kazahstane-30-biolaboratoriy-ssha-otreagirovali-v-minzdrave/