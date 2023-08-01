В здании первого пятизвездочного отеля Астаны расположат медвуз и общежитие (видео)

Отель "Рамада Плаза". Иллюстративное фото: ramada-plaza-astana.hoteleastana.com

В здании первой пятизвездочной гостиницы Астаны, хозяина которой не могли установить уже пять лет, расположат медицинский вуз и общежитие, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, общая площадь бывшей гостиницы - 33 тыс. квадратных метров. В разные годы здесь располагались разные госорганы и структуры, однако в этом году здание решили отдать Минздраву.

Отмечается, что гостиница "Интерконтиненталь" в разные годы принимала довольно высокопоставленных гостей столицы. В далеком 1998-м в гостинице встречали Бориса Ельцина, Владимира Путина, Сулеймана Демиреля, которые тогда прибыли на презентацию новой столицы Казахстана.

Спустя годы гостиницу переименовали в "Рамада Плаза". Она принимала постояльцев до 2018 года. Теперь же на первом этаже здания, где проходили переговоры первых лиц, расставлены столы приемной комиссии столичного медуниверситета.

"Несколько месяцев назад здание бывшего отеля "Рамада Плаза" было передано на баланс Министерства здравоохранения РК для нужд «Медицинского университета Астана». В настоящий момент здесь идут ремонтные работы, ведется подготовка для заселения студентов и организации пространства", - сообщила руководитель пресс-службы "Медицинского университета Астана" Гаухар Акбасова.

Как сообщает телеканал, определить хозяина закрывшейся гостиницы не могли долгих пять лет. Сначала 22 этажа хотели отдать столичной полиции, затем сотрудникам Минфина. В разгар пандемии ковида здесь устроили госпиталь.

Сейчас же стало известно, что на некоторое время в номера, в том числе люксовые и президентские, переедет столичный университет искусств "Шабыт".

"В связи с реконструкцией здания "Шабыт". Примерно полтора года. Там общая площадь 33 тысячи квадратов, из них 23 тысячи квадратов решением комиссии передано нам в безвозмездное временное пользование", - сообщил руководитель административно-хозяйственной части Казахского национального университета искусств Тохтарбек Есенов.

А вот как использовать другие помещения, к примеру бассейн, сауны и ночной клуб, в администрации "Шабыта" еще думают. Однако студенты университета искусств здесь пробудут недолго, а после них здание займет медвуз, поскольку новый хозяин здания - Министерство здравоохранения.

Источник: КТК

Напомним, в 2018 году стало известно, что в здании отеля "Рамада Плаза" планируют разместить Департамент внутренних дел Астаны (сейчас Департамент полиции Астаны - прим. ред.). На тот момент главой МВД был Калмуханбет Касымов, который сообщил, что сотрудникам полиции нужно три здания, а в здании отеля можно объединить все в одном месте.

Тогда NUR.KZ рассказывал и показывал, как выглядит отель, в котором когда-то проходили самые значимые и гламурные события жизни казахстанской столицы.

Отмечалось, что отель "Рамада Плаза", открытый в июне 1998 года, располагался недалеко от делового центра столицы и здания правительства.

Впрочем, полиция так и не переехала в здание отеля, а в марте 2020-го сообщалось, что его переоборудуют в больницу, для того чтобы обеспечить дополнительные места для больных коронавирусом.

В 2019-м СМИ, ссылаясь на столичный акимат, писали, что здание экс-отеля будет передано в республиканскую собственность - его поместят на баланс департамента государственного имущества и приватизации города. Затем здание будет реализовано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030772-v-zdanii-pervogo-pyatizvezdochnogo-otelya-astany-raspolozhat-medvuz-i-obschezhitie-video/