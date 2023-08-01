Не доплатили 4 млрд тенге: строители трамплинов в Алматы потребовали встречи с акимом (видео)

Собравшиеся у здания акимата Алматы. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Подрядчики и бригадиры, которые строили международный комплекс лыжных трамплинов в Алматы 10 лет назад, заявили, что с ними до сих пор не рассчитались за работы, передает сайт телеканала КТК.

Вчера у здания акимата южной столицы собрались люди с плакатами и кипой документов. Все они участвовали в строительстве Международного комплекса лыжных трамплинов. Говорят, работы завершили 10 с лишним лет назад, но около 4 миллиардов тенге им якобы не выплатили по сей день. Правда, признают: часть средств некоторые строители все же получили. Но и тут будто бы не все так просто.

"Вот этот паразит - это раньше сотрудник, это доверенное лицо, доверенность мы от компании написали. Он должен был закрыть заработную плату вместе с Макежановым (экс-замакима Алматы - прим. ред.) на 248 миллионов тенге.

Вот протокол совещания: тут и прокурор, и управление строительства - все подписали. 248 миллионов, чтобы закрыть.

Но вот эти двое придумали ИП. Они сказали: 195 миллионов закрыли. Из них плюс-минус 100 миллионов люди получали. А остальные как мертвые души они списали", - заявил заместитель директора компании Абдиразак Байбулатов.

Завершить строительство было задачей не из легких, говорит генподрядчик. Для этого, по его словам, пришлось влезть в долги. Международный комплекс лыжных трамплинов к Азиаде-2011 все же построили. После - проводили там и Универсиаду в 2017-м, и другие соревнования. При этом вокруг трамплинов часто разгорались скандалы, шли суды.

Александр Веденко - один из подрядчиков нашумевшего объекта. Он отвечал за поставку ГСМ. Говорит, только ему задолжали больше 40 миллионов.

"После того как уже заканчивалась первая очередь, в правительстве решили передать трамплин в управление строительства города Алматы, то есть в акимат города Алматы. Когда дело подходило к Азиаде, начались задержки с выплатами.

Как мне объяснил генподрядчик, их заставляют взять кредит, так как не было бюджетного финансирования. Давыденко Анатолий Николаевич закладывает промбазу, закладывает свое предприятие, даже свою личную недвижимость", - рассказал директор фирмы Александр Веденко.

Попасть к Ерболату Досаеву у возмущенных работников не получилось. К людям вышли представители управления строительства. И претензии подрядчиков и бригадиров будто бы вызвали у них недоумение. Чиновники утверждают, что по всем счетам уже рассчитались.

"По этой ситуации могу разъяснить так. То, что закрытые формы, акты - и подписаны и акиматом, оплачены средства. На сегодняшний день о задолженности не может быть и речи", - заявил замруководителя управления строительства Алматы Айдар Нургожаев.

На вопрос о долгах замглавы управления заявил, что акимат все оплатил, а претензии рабочих - это отношения подрядных организаций со своими работниками.

Чиновники проблему так и не признали и посоветовали возмущенным обратиться в суд. Подрядчики таким советом, конечно же, категорически недовольны. Стоят на своем: не досчитались баснословных сумм, а между тем все эти годы международный комплекс трамплинов является спортивной достопримечательностью и выполняет свои функции.

Сотрудники останавливаться не намерены и теперь грозят устроить такие же собрания, как сегодня, уже у зданий Антикоррупционной службы и прокуратуры.

Источник: КТК

Отметим, что на невыплату зарплат строители комплекса "Сункар" жаловались еще в 2020 году. Тогда рабочие рассказывали, что подрядная организация задолжала им больше 100 млн тенге. Рассчитаться компания обещала сразу после проведения Азиатских игр, однако даже спустя девять лет заработанных денег алматинцы так и не увидели.

Тогда СМИ писали, что акимат перечислял деньги строительной компании "Тол-Курылыс" - именно она должна была расплачиваться с субподрядчиками и рабочими. Но деньги до тех, кто действительно трудился на стройке, так и не дошли.

В акимате Алматы сообщали, что долг перед людьми составляет 74 млн тенге. В ведомстве обещали полностью рассчитаться со строителями до конца 2020 года.

При этом в акимате подчеркивали, что долгов перед генеральным подрядчиком, который и должен был заплатить работникам, у администрации города нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030770-ne-doplatili-4-mlrd-tenge-stroiteli-tramplinov-v-almaty-potrebovali-vstrechi-s-akimom-video/