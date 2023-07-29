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В МВД подтвердили, что снятая на видео женщина в халате работает в полиции

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Сотрудница полиции в ЗКО
Сотрудница полиции. Кадр из видео: instagram.com/qumash_kz

В МВД подтвердили, что женщина в халате, которая остановила детей в позднее время в пригороде Уральска, является сотрудницей полиции. Комментарий по ситуации ведомство разместило в своем новостном Telegram-канале.

В МВД отметили, что в социальных сетях появилось видео с сотрудницей полиции, которая в домашней одежде выполняла свои обязанности.

Установлено, что 8 июля в 11 часов вечера, находясь дома в поселке Деркул, сотрудница ювенальной полиции Уральска увидела троих несовершеннолетних, которые были в позднее время на улице без сопровождения взрослых и могли подвергнуться опасности.

"Выполняя свой долг и чувствуя ответственность за детей, несмотря на то, что она находилась не на работе, а близ своего дома в домашней гражданской одежде, сотрудница незамедлительно установила законных представителей и вызвала наряд полиции.

Для недопущения впредь аналогичных фактов и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на законных представителей были составлены административные протоколы по ч.2 ст.442 КоАП РК.

Однако один из родителей детей был возмущен тем, что был составлен административный протокол и начал снимать сотрудницу на видео, утверждая, что она не имеет права в домашней одежде осуществлять свои полномочия", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, снятое в поселке Деркул. Указывалось, что женщина в халате представлялась сотрудницей полиции и останавливала детей, которые поздно находились на улице.

"Да, все по закону, вот только безответственные граждане недоумевают, почему она делала это в домашнем халате и на личном авто", - указывалось в публикации в социальных сетях.

Между тем в ДП ЗКО сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

Добавим, что согласно ч.2 ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030538-v-mvd-podtverdili-chto-snyataya-na-video-zhenschina-v-halate-rabotaet-v-politsii/

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