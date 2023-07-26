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"Представлялась сотрудницей полиции": видео с женщиной в халате прокомментировали в ДП ЗКО

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Женщина держит удостоверение в руках в Уральске
Женщина держит удостоверение. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Сети появилось видео, снятое в поселке Деркул, который находится в подчинении городской администрации Уральска. Указывается, что женщина в халате представлялась сотрудницей полиции и останавливала детей, которые поздно находились на улице. Ролик прокомментировали в ДП ЗКО, передает корреспондент NUR.KZ.

"Женщина на видео - участковая в поселке Селекционный (сейчас Деркул - прим. ред.). По крайней мере, так она представлялась детям, гуляющим после 23.00, а позже и их мамам/папам, которым предъявляла за неисполнение родительских обязанностей. Да, все по закону, вот только безответственные граждане недоумевают, почему она делала это в домашнем халате и на личном авто", - отмечается в подписи к опубликованному видео.

На ситуацию отреагировали в ДП Западно-Казахстанской области. В ведомстве пояснили, что по данному факту проводится служебная проверка, о результатах будет сообщено дополнительно.

Сегодня в Казнете также обсуждали видео, на котором, как указывалось, якобы украденную в Туркестанской области невесту родственники жениха попросили написать расписку, что она никаких претензий к ним не имеет.

Между тем в ДП региона рассказали, что провели проверку. В результате установлено, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката. Во время беседы молодая супруга пояснила, что она действительно претензий ни к кому не имеет и никаких нарушений закона не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030185-predstavlyalas-sotrudnitsey-politsii-video-s-zhenschinoy-v-halate-prokommentirovali-v-dp-zko/

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