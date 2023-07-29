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Рейс FlyArystan из Туркестана в Астану задерживается более чем на 15 часов

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Самолет FlyArystan
Самолет FlyArystan. Иллюстративное фото: facebook.com/FlyArystan

Рейс КС7362 авиакомпании FlyArystan из Туркестана в Астану задерживается по производственной необходимости. Самолет должен был вылететь 29 июля в 00.55. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Вылет предварительно перенесен на 16 часов 30 минут 29 июля по времени Туркестана.

"Мы приносим искренние извинения пассажирам и сообщаем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом", - отметили в FlyArystan.

В авиакомпании пассажирам данного рейса предложили:

  1. при задержке более двух часов пассажиры вправе запросить обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка, в том числе по международным линиям, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте;
  2. при задержке более четырех часов - горячее питание. По вопросам предоставления напитков и питания необходимо обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту;
  3. при задержке более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время пассажиры могут запросить предоставление проживания, а также трансфер до места проживания и обратно;
  4. при задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить на выбор одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить полный возврат.

"По данным вопросам просим пассажиров обращаться к представителям FlyArystan, будет оказана максимальная поддержка", - добавили в авиакомпании.

Права авиапассажиров в Казахстане

В соответствии с Законом "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" пассажир имеет право:

  • приобрести билет по любому авиамаршруту, открытому для пассажирских перевозок;
  • получить место согласно приобретенному билету;
  • провозить с собой бесплатно ручную кладь и багаж в пределах установленных норм;
  • на услуги, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна;
  • на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно имеют право провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030529-reys-flyarystan-iz-turkestana-v-astanu-zaderzhivaetsya-bolee-chem-na-15-chasov/

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